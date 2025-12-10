مقاتلتان أمريكيتان تحلقان فوق خليج فنزويلا في أكبر درجة من القرب منذ بدء حملة الضغط

حلقت طائرتان مقاتلتان تابعتان للجيش الأمريكي فوق خليج فنزويلا، الثلاثاء، في ما يبدو أنه أقرب درجة من القرب لطائرات حربية أمريكية من المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ بدء حملة الضغط التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة أن طائرتين مقاتلتين من طراز (إف إيه 18) تابعتين للبحرية الأمريكية حلقتا فوق الخليج، وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى نحو 150 ميلا، ومكثتا لأكثر من 30 دقيقة فوق المياه. وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرتين نفذتا "طلعة تدريبية روتينية" في المنطقة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية العمليات العسكرية، إنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الطائرتان مسلحتين، لكنه أوضح أنها بقيت ضمن المجال الجوي الدولي طوال الرحلة.

وشبه المسؤول الطلعة التدريبية بتدريبات سابقة هدفت إلى إظهار مدى قدرة الطائرات الأمريكية على الوصول، مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الاستفزاز.

وكان الجيش الأمريكي أرسل في وقت سابق قاذفات "بي 52 ستراتوفورتريس" و "بي 1 لانسر" إلى المنطقة، إلا أن تلك الطائرات حلقت حتى سواحل فنزويلا وعلى امتدادها، دون أي مؤشرات على أنها اقتربت من أراضي البلاد بقدر اقتراب مقاتلات "إف إيه 18" يوم الثلاثاء.