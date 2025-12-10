ترامب: لم اتعهد بدعم مالي للمجر بقيمة 20 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتعهد بتقديم دعم مالي يصل إلى 20 مليار دولار للمجر، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقال ترامب، لموقع بوليتيكو في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء: "لا، لم أعده، لكنه طلب ذلك بالتأكيد".

وفي منتصف نوفمبر، أخبر أوربان أعضاء وفده بعد زيارة للبيت الأبيض أن المجر يمكنها الآن الاعتماد على "درع مالي" أمريكي في حالة وقوع هجوم نظري أو سياسي" من الخارج، وفقا لوسائل الإعلام المجرية الموالية للحكومة.

وتابع: "هكذا أخطط للمستقبل. صباح الخير يا بروكسل!" في إشارة على ما يبدو إلى المبالغ الكبيرة التي يحجبها الاتحاد الأوروبي عن المجر بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.

وبعد أيام، حدد أوربان المبلغ الذي كان يأمل في الحصول عليه في مقابلة مع قناة "ايه تي في" التلفزيونية المجرية. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك حد أقصى، قال: "لا يوجد حد أقصى، لكن الأمر لا يتطلب الكثير من الخيال للتوصل إليه. المبلغ الذي نحتاجه لتحقيق الاستقرار يتراوح بين 10 و20 مليار دولار أو يورو، وهو مبلغ ليس كبيرا من وجهة النظر الأمريكية".

وفي الشهر الماضي، منح ترامب الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تمديدا لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

يذكر أن أوربان هو أقوى حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وفي مقال بوليتيكو، دعا ترامب إلى فهم وضع المجر، مشيرا إلى أنها دولة حبيسة غير ساحلية لذلك لا تستطيع الحصول على واردات الطاقة بالسفن.