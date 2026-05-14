إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا بثنائية أمام لاتسيو

تُوج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا بعد فوزه على لاتسيو بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأولمبيكو.

وافتتح إنتر التسجيل مبكرًا في الدقيقة 14 بعد هدف عكسي سجله ماروسيتش لاعب لاتسيو بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وشهد اللقاء سيطرة واضحة من إنتر ميلان الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه هذا الموسم.

وكان إنتر قد بلغ النهائي بعد تخطيه أندية فينيزيا وتورينو، ثم الفوز على كومو بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما وصل لاتسيو للمباراة النهائية عقب إقصاء ميلان وبولونيا وأتالانتا.