شركة توتال إنرجيز الفرنسية تدمج أعمالها في قطاع النفط والغاز البريطاني مع «نيو نكست» البريطانية

أعلنت شركة "توتال إنرجيز"، الفرنسية الكبرى للطاقة والنفط، اليوم الاثنين، عن دمج أعمالها في قطاع النفط والغاز بالمملكة المتحدة مع شركة "نيو نكست" البريطانية الرائدة في الجرف القاري البريطاني.

وبموجب عملية الدمج، سينتج كيان موسع جديد سيعاد تسميته إلى "نيو نكست بلس".

ومن المقرر أن يصبح الكيان أكبر شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، مع توقعات بأن يتجاوز إنتاجه 250 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا بحلول عام 2026.

ومن المتوقع إتمام اتفاقية الدمج في النصف الأول من عام 2026.

وبعد إتمام الصفقة، ستصبح "نيو نكست بلس" مملوكة بشكل مشترك لكل من توتال إنرجيز بنسبة 47.5%، وهايتك فيجن بنسبة 28.875%، وريبسول المملكة المتحدة بنسبة 23.625%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، في بيان، إن "هذه الصفقة تظهر الالتزام طويل الأمد لشركة توتال إنرجيز تجاه قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة وأمن الطاقة فيها".