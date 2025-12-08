الإسكان تتيح إمكانية تعديل بيانات الـIBAN والرقم القومي للمتقدمين على طرح 25 ألف شقة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع "منصة مصر العقارية"، فتح إمكانية تعديل رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN) وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لحجز 25012 وحدة سكنية، اعتباراً من اليوم الإثنين 8 ديسمبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على توفير وحدات سكنية تلبي رغبات شرائح الدخل المختلفة، وتيسير عملية التقديم، حيث توفر المنصة الرسمية أعلى درجات الشفافية وحماية البيانات.

وكان تعديل هذه البيانات الأساسية غير متاح سابقاً ضمن إجراءات تأمينية لمنع أي تلاعب أو استخدام غير قانوني للبيانات.

وشددت منصة الرقمية على أهمية إدخال رقم IBAN صحيح، وغير مكرر، ومطابق للصيغة المطلوبة، مؤكدة أن الأخطاء في إدخال الحساب تؤثر سلباً في نتيجة مراجعة الطلبات، وكذلك في إجراءات استرداد المبالغ المالية في حالة عدم التخصيص.

وأكدت المنصة أن مبلغ الاسترداد يُرد إلى رقم IBAN المسجَّل في النظام، ويجب أن يعود إلى حساب بنكي بالجنيه المصري وليس بعملة أجنبية، لذا يُرجى التأكد من صحة الحساب كافة.

وفيما يخص بطاقة الرقم القومي، أكدت المنصة ضرورة التأكد من أن الصورة المرفوعة صحيحة وواضحة وتطابق بيانات صاحب الطلب، وأن اسم ملف صورة البطاقة مكتوب بحروف إنجليزية فقط، وألا يحتوي على أي مسافات أو رموز خاصة قبل القيام بعملية التحديث.

وحذرت المنصة من أن رفع صورة غير صحيحة أو غير واضحة قد يؤثر على نتيجة فترة المراجعة.

ويجري متابعة خطوات التقديم على الوحدات، وقد خصص فريق عمل المنصة الخط الساخن 17620 لأي دعم أو استفسار.

تأتي هذه الوحدات ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته وزارة الإسكان، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل. وبدأ سداد جدية حجز الوحدات المطروحة (25012 وحدة) عبر «منصة مصر العقارية» اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16/11/2025.

ويمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فيزا - ماستر كارد - ميزة) أو عبر فروع البنوك (بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك التعمير والإسكان - بنك فيصل - البنك العقاري المصري) أو من خلال الإنترنت البنكي للبنك الأهلي المصري أو مكاتب البريد.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، و1680 وحدة بمشروع ( الإسكان الحر) بمدينة السويس الجديدة، و264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة.

كما طرحت ١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠١ ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه بمدن (العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.