أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيجتمع اليوم الاثنين، مع الأمين العام للحلف، مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل.

وأضاف الناتو، في بيان، أن روته سيستقبلهم في مقر إقامته الرسمي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، دعا قادة سبع دول أوروبية التكتل إلى الإسراع في تنفيذ مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير تمويل لأوكرانيا.

وأرسل قادة كل من إستونيا وفنلندا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد رسالة إلى أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لاين، أكدوا فيها أن "دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل هو أيضا في مصلحتنا".

وأضافوا: "لذلك يجب التحرك بسرعة بشأن مقترحات المفوضية حول استخدام الأرصدة النقدية من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض تعويضات لأوكرانيا".

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على أن تمويل أوكرانيا عبر ما يُسمى "قرض التعويضات"، المعتمد على الأصول الروسية المجمدة، هو الخيار "الأكثر فعالية" من بين ثلاثة خيارات ينظر فيها الاتحاد الأوروبي لدعم كييف.