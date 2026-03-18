الحكومة الألمانية تعتزم تخفيض ضريبة تذاكر الطيران بحلول منتصف 2026

تعتزم الحكومة الاتحادية، تخفيض ضريبة تذاكر الطيران كما هو مخطط لها بحلول منتصف العام.

ووفقا لمسودة أعدتها وزارة المالية الاتحادية، ونشرت تفاصيلها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أولا، فمن المقرر تخفيض ضريبة النقل الجوي بدءاً من الأول من يوليو المقبل لتعود الإيرادات إلى مستويات عام 2024.

وبذلك تفي أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بوعد قطعته في اتفاق الائتلاف.

تظهر المسودة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تعديلات ضريبية تختلف باختلاف وجهة السفر؛ فبالنسبة للرحلات القصيرة، مثل الرحلات الداخلية، من المقرر أن تنخفض الضريبة من 53ر15 يورو إلى 03ر13 يورو.

أما في الرحلات المتوسطة، فمن المتوقع تراجعها من 34ر39 يورو لتصل إلى 33.01 يورو، في حين ستشهد الرحلات الطويلة الانخفاض الأكبر من 70.83 يورو إلى 50.43 يورو.

ويحق لشركات الطيران تحميل هذه الضريبة للمسافرين، غير أن انخفاض أسعار التذاكر فعليا يعتمد على ما إذا كانت الشركات ستقوم بتمرير هذا التخفيض في التكاليف إلى العملاء.

وفي الوقت الراهن، تضغط أسعار النفط المرتفعة نتيجة الحرب على إيران على ميزانيات شركات الطيران وترفع تكاليف تشغيلها.

وفقا للمسودة، سيكلف تخفيض الضريبة ميزانية الدولة حوالي 185 مليون يورو هذا العام، ومن المتوقع أن تنمو هذه التكلفة لتصل إلى 355 مليون يورو بحلول عام 2030.

ولتأمين التمويل الموازي، تنص المسودة على إجراء عمليات توفير في بنود أخرى ضمن ميزانية وزارة النقل اعتباراً من عام 2027.