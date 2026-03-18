ميرتس: لو استشارتنا واشنطن قبل الحرب كنا سننصح بعدم سلوك هذا المسار

أوضح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، مجددا أن بلاده لا تعتزم التدخل في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وفي بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، قال ميرتس: "نحن نشارك الولايات المتحدة أهدافاً مهمة، لكننا لا ينبغي لنا أن نتردد ولن نتردد في أن نخبر شركائنا بصدق عن المواضع التي نرى فيها الأمور بشكل مختلف، والمواضع التي تكون لنا فيها مصالح مختلفة".

ونوه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، إلى استمرار غياب تصور مقنع لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحا أن واشنطن لم تستشر الحكومة الألمانية في قراراتها.

وأضاف: "كنا سننصح بعدم سلوك هذا المسار بالشكل الذي يجري حاليا".

ورأى ميرتس، أنه طالما استمرت الحرب، فإن ألمانيا لن تشارك في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز باستخدام وسائل عسكرية على سبيل المثال.

وفي الوقت ذاته، شدد ميرتس، على ضرورة ألا تتحول الحرب الإيرانية إلى عبء على الشراكة العابرة للأطلسي.

وصرح بأن ألمانيا ستسهم عقب انتهاء الأعمال القتالية، في بناء نظام سلمي، ولن تغلق الباب أمام مناقشة مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل ظروف ومعايير مناسبة.

واختتم ميرتس بقوله: "سنتدخل حيثما أمكننا ذلك انطلاقا من قدراتنا الوطنية وحيثما نرى هوامش للتحرك".