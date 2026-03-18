الصباحي: الأهلي يستحق ركلة جزاء أمام الترجي لصالح بن شرقي

أكد الحكم محمد الصباحي، أن الكرة التي تعرض لها أشرف بن شرقي خلال مباراة الأهلي والترجي تُعد ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأحمر.

وأوضح الصباحي خلال تصريحات «إذاعية» أن حكم اللقاء لجأ إلى إشهار البطاقة الحمراء بعدما أدرك وقوعه في خطأ خلال المباراة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لم يكن صائبًا من وجهة نظره.

كما أعرب عن دهشته من رد فعل وليد صلاح الدين تجاه الواقعة، مؤكدًا أن الحالة التحكيمية كانت واضحة وتستوجب احتساب ركلة جزاء.

وكانت مباراة الأهلي والترجي في ذهاب ثمن النهائي قد انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد.