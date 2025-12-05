قطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن 3 قرى في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان، رئيسة الشركة، عن قطع المياه عن قرى سدمنت والأنصار وخورشيد بمركز إهناسيا، غدا السبت، اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساءً، لمدة 8 ساعات؛ وذلك لأعمال تطهير محطة مياه سدمنت.

تقدمت الشركة باعتذارها عن انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة، نافية أن يكون هناك أي قصور في الخدمة، ومناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه مسبقا.

كما أكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة، مع التأكيد على إمكانية الاتصال بالخط الساخن (125) من أي هاتف أرضي للإبلاغ عن أي شكوى