قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن البلطجة الإسرائيلية تريد أن تخضع المنطقة لأجندتها، مشددًا على أن «إسرائيل لن تكون صديقة ولا عونا لأحد ولا جزءا من منظومة المنطقة».

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر «العهد للقدس: نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة»، في إسطنبول، أن «حماس ترفض كل أشكال الوصاية على غزة»، قائلًا إن «الفلسطيني هو من يحكم نفسه».

وأوضح أن «الصورة الأقسى من حرب الإبادة وقفت، لكن التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ومعاقبة الناس ما زال مستمرًا».

وشدد على أهمية حماية مشروع المقاومة وسلاحها، وإنقاذ الضفة الغربية من التهويد والاستيطان والتهجير، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأكد ضرورة ملاحقة الكيان الإسرائيلي وقادته على الساحة الدولية، ومحاكمته وإدانته قانونيا وسياسيا، مضيفًا: «يجب أن نعامل هذا الكيان كمنبوذ مسئول عن حرب الإبادة بحق أهلنا في غزة وفي فلسطين والمنطقة».

ودعا رئيس حركة حماس في الخارج، إلى ضرورة العمل على تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

واستطرد: «لا انتصار دون وحدة أو شراكة، وهذه دعوة للجميع ألا يحتكر القرار، ويجب مساعدة الجميع على بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج».