السبت 6 ديسمبر 2025 12:30 ص القاهرة
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو

وكالات
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 12:06 ص | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 12:06 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عددًا من الشبان خلال اقتحامها بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة.

ونقلت محافظة القدس عن مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بكثافة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

جاء ذلك تزامنًا مع انتشار واسع في المنطقة، قبل أن تعتقل عددا من الشبان.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أصيب رضيع بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية مادما جنوب نابلس .

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره (20 يوما)، عقب استنشاقه الغاز السام خلال اقتحام الاحتلال لقرية مادما، ونقلته للمستشفى.

بدوره، أكد رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للغاز السام، تجاه منازل المواطنين الأمر الذي أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، فيما أجبرت أصحاب المحال التجارية وسط القرية على إغلاقها.

