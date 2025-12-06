رويترز: كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت الحكومة الكندية، يوم الجمعة، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب.

وذكرت وكالة رويترز، أن «كندا حذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، من قائمة الكيانات الإرهابية».

وأفادت الحكومة الكندية في بيان: «تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة».

وأضافت: «تأتي هذه الخطوة في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب».