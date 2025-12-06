3 شهداء جراء قصف مدفعي وغارات جوية على عدة مناطق في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد اليوم السبت، ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبحسب مراسل وكالة «صفا»، فإن ضابطًا في الدفاع المدني بغزة ارتقى متأثرًا بجراحه في قصف استهدف محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا، أمس الجمعة.

وذكر أن شهيدين استشهدا صباح اليوم، في قصف من طائرة مسيرة بمحيط دوار العطاطرة ببيت لاهيا.

وأفاد بأن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون في قصف مجموعة من المواطنين في محيط دوار العطاطرة غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، عمليات نسف واسعة بمناطق شرقي قطاع غزة، وسط غارات جوية وقصف مدفعي متواصل.

وأفاد مراسل الوكالة بإطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة جنوب محطة الغاز في منطقة أبو عكر بالسطر الشرقي بمدينة خان يونس.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي غزة ذكر مراسل وكالة «صفا» أن طيران الاحتلال نفذ غارات جوية جديدة شرقي المدينة مع تواصل القصف المدفعي في المنطقة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق الشجاعية وحي التفاح شرقي المدينة.

وهاجمت زوارق حربية إسرائيلية مراكب صيد في بحر خان يونس وسط إطلاق نار وقذائف بشكل مكثف.

ويواصل جيش الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر المنصرم.

وذكرت تقارير رسمية أن الاحتلال ارتكب 500 خرق لاتفاق وقف النار بغزة.



