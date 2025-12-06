الجيش اللبناني يعلن توقيف 6 أشخاص متورطين في الاعتداء على قوات اليونيفيل

أعلن الجيش اللبناني، صباح السبت، توقيف 6 أشخاص متورطين في الاعتداء على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» على طريق الطيري - بنت جبيل، ليل الخميس الماضي.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الاعتداء على قوات «اليونيفيل» ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها.

وأشار إلى أنه «باشر فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء».

وشددت قيادة الجيش على «خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين».

ولفتت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.