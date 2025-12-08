ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بتقديم المزيد من الدعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضد حرب روسيا في مكالمة هاتفية قبل اجتماعه مع شركاء أوروبيين آخرين في لندن اليوم الاثنين، وفقا لمكتبها.

وقال مكتب الزعيمة اليمينية يوم الأحد إنها اتهمت موسكو بـ "سلسلة جديدة من الهجمات العشوائية التي تشنها روسيا ضد أهداف مدنية أوكرانية".

وأضاف مكتبها أن إيطاليا ستقدم إمدادات إضافية، بما في ذلك المولدات، لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الهدف يظل سلاما دائما وعادلا.

ولن تشارك ميلوني في اجتماع اليوم الاثنين في لندن. ويحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وانخرطت الولايات المتحدة وأوكرانيا في مناقشات حول خطة سلام محتملة على مدى ثلاثة أيام حتى أول أمس السبت. وقبل ذلك، كان مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موسكو.

وقال مكتب ميلوني إنها أكدت أيضا دعمها للمفاوضات الجارية ومشاركة الولايات المتحدة.