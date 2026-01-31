مقتل شخص إثر غارة إسرائيلية على سيارة بقضاء مرجعيون جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة "رب ثلاثين" بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوب لبنان، ما أودى بحياة شخص.

وأضافت الوكالة، أن "مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة من نوع رابيد عند أطراف بلدة رب ثلاثين، ما أودى بحياة مدني أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل".

وفي وقت سابق، فجر السبت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية نسف في منطقة الشاليهات في الخيام في مرجعيون.

وشن الطيران الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات في جنوب لبنان، فيما زعم الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لجماعة "حزب الله" ومركباته الهندسية، في منطقة مزرعة الداودية.

وأضافت الوكالة، أن الطيران الإسرائيلي نفذ اعتباراً من السابعة والنصف من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، سلسلة غارات عنيفة مستهدفاً الوادي بين بلدتيْ زفتا والنميرية، والأودية بين بلدات عزة وكفروة.

كما سُجل تحليق مسيرات على علو منخفض فوق بلدات تفاحتا والمروانية وكفرملكي والزرارية والسكسكية والبيسارية والزهراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء.

ولفتت الوكالة، إلى إصابة شخصين نتيجة غارات المعادية استهدفت معرض وورشة تصليح الآليات في بلدة الداودية.

بدورها، أعلنت إسرائيل استهداف مواقع البنى التحتية لـ"حزب الله" ومركباته الهندسية في منطقة مزرعة الداودية جنوب لبنان، مشيرًا في بيان، إلى أن "وجود هذه المواقع والمركبات الهندسية في المنطقة يعد انتهاكاً للتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان".

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" في نوفمبر 2024 بوساطة أميركية بعد قصف متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.