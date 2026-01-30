الذهب ينخفض 275 جنيها في أولى ساعات الجمعة

انخفضت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 275 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 7100 مقابل 7375 في بداية تعاملات اليوم.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6085 جنيها، ووصل سعر الجرام عيار 24 إلى 8114 جنيها، منا هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 2200 ليصل 56800 بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

على الصعيد العالمي، انخفض الذهب بأكثر من 4% اليوم الجمعة، بسبب ما تردّد حول احتمال تولّي شخص يميل إلى التشديد النقدي رئاسة الفدرالي الأمريكي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ عام 1980، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 5216.21 دولار للأونصة، بعد تراجعه 5% في وقت سابق. وسجّل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولار للأونصة في الجلسة الماضية، وتجاوزت مكاسب الذهب 20% حتى الآن هذا الشهر، محققًا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير كانون الثاني 1980.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 2.7% إلى 5176.40 دولار للأونصة اليوم الجمعة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي التداول في كيه.إم.سي: «إن اختيار رئيس للفدرالي الأمريكي يكون أقل ميلاً إلى التيسير النقدي، إلى جانب انتعاش الدولار، كل ذلك أسهم في انخفاض سعر المعدن النفيس».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة الفدرالي الأميركي خلفًا لجيروم باول.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعومًا جزئيًا بقرار يوم الأربعاء الإبقاء على معدلات الفائدة الأميركية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبّد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المُسعّر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ولا تزال الأسواق تتوقع خفض معدلات الفائدة مرتين في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7% إلى 109.55 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولار للأونصة في الجلسة الماضية، بينما كسب المعدن 56% حتى الآن هذا الشهر، في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.