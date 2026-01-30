قال سعيد إمبابي، مدير منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب، إن سوق المعادن النفيسة يشهد تحركات «عنيفة غير مسبوقة» في أسعار الذهب نتيجة «تحركات سياسية صرفة»، مرجعها التهديد الواضح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إيران والتوترات الجيوسياسية العالمية.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء «DMC المذاع عبر شاشة «DMC» إلى أن الذهب سجل تحركا تاريخيا الخميس بلغ 500 دولار للأوقية صعودا وهبوطا، مشيرا إلى افتتاح التداولات عند مستوى 5600 دولار قبل أن تهبط إلى 5100 دولار.

وتوقع ثبات الأسعار عند حاجز الـ 5000 دولار كنقطة ارتكاز جديدة للأوقية، قائلا: «نحن الآن عند مستوى 5000 دولار، ولا أظن أننا سنتراجع عنه على الإطلاق، وبناء على ذلك، أي تراجعات في قرارات أمريكا بشأن توجيه ضربة إلى إيران أو غير ذلك، لا أظن أنها ستعيدنا إلى مستويات أقل من 5000 دولار بأي حال».

وأشار إلى أن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وتراجع سعر الصرف لمستويات تحت الـ 47 جنيها ساهم في الحد من وطأة الارتفاعات، مؤكدا أن لولا هذا التحسن في قيمة العملة لوصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى حاجز الـ 10 آلاف جنيه في السوق.

وكشف عن وجود ضغوط شرائية «كبيرة جًدا» في السوق المحلي تزامنت مع خروج سيولة ضخمة من الشهادات الـ 27%، لافتا إلى أن المنصات والمحال باتت تتلقى حجوزات مسبقة تمتد لـ 3 أسابيع وشهر كامل في بعض الشركات.

وأكد أن خام الذهب متوفر محليا بشكل كاف، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للمصانع أصبحت «غير قادرة» على الوفاء بالتصنيع في ظل الطلب المتزايد على السبائك.