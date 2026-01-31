طائرات الاحتلال تشن غارة جديدة شمال غرب مدينة غزة وأنباء أولية عن سقوط 3 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت صباح السبت، غارة جديدة شمال غرب مدينة غزة.

وأشار موقع «فلسطين أون لاين»، إلى استشهاد 3 مواطنين جراء استهداف مسيّرة للاحتلال منزلًا في حي النصر غرب المدينة.

ومنذ صباح اليوم يرتكب جيش الاحتلال مجازر متواصلة في قطاع غزة، بتصعيد وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل يوم من فتح معبر رفح البري وتسلم اللجنة الإدارية مهامها.

وأدت غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر يوم السبت، إلى استشهاد 22 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يهدف إلى إرسال رسالة لكل الأطراف بأن «جميع جهود تثبيت وقف إطلاق النار ومجلس السلام لا قيمة لها عمليًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، اليوم السبت، شدد قاسم في تصريح له على أن هذا التصعيد يمثل محاولة من الاحتلال لفرض وقائع على الأرض، وإضعاف كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هدنة دائمة وحماية المدنيين في القطاع.

وأكد متحدث حماس أن الشعب الفلسطيني في غزة سيواصل صموده في مواجهة العدوان، مطالبًا المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام التهدئة القائمة.