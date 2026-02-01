قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث كانت أوقية الذهب أمس الأول الخميس عند 5,600 دولار، قبل أن تهبط أمس الجمعة إلى 4,710 دولار، أي بنسبة تراجع تقارب 15%.

وأضاف "منيب" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم السبت، أن أحد أبرز أسباب هذا التراجع هو الخسائر الكبيرة بأسهم الحاسبات والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع بعض المستثمرين لبيع الذهب سريعًا لتعويض مراكزهم المالية.

وتابع أن جزءًا من التداولات الحالية على الذهب يرتبط بالمضاربات وتحقيق المكاسب السريعة، وليس فقط كأداة ادخار كما كان معتادًا، مشيرًا إلى أن الجنيه الذهب انخفض من 60 ألف جنيه إلى حوالي 53 ألف و760 جنيه.

وأشار إلى أن التراجع الحاد للأسعار أدى إلى توقف السوق لفترة قصيرة حتى استقرار الأسعار، قبل أن يعود المستثمرون للشراء والبيع بشكل طبيعي، مؤكدًا أن اليوم يشهد إقبالًا متزايدًا على شراء الذهب، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، نظرًا لانخفاض الفارق الذي يبلغ حوالي 1% فقط على قيمة الخام.