الهند تعتزم استثمار 133 مليار دولار في البنية التحتية لدعم النمو

تعتزم الهند استثمار 12.2 تريليون روبية "133 مليار دولار" في البنية التحتية خلال السنة المالية المقبلة، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 9% عن العام الماضي، في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لزيادة الإنفاق بهدف تسريع عملية تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، عن وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان، قولها في خطابها السنوي بشأن الميزانية في نيودلهي: "سنستمر في الاستثمار لتحسين البنية التحتية في المدن التي يعيش فيها أكثر من 500 ألف فرد".

وأضافت، أن حجم الإنفاق الرأسمالي العام جاء بنحو 11.2 تريليون روبية في الميزانية السابقة، ويتم حاليا رفعه من أجل الحفاظ على هذا الزخم.

كما اقترحت الميزانية إنشاء صندوق ضمان مخاطر البنية التحتية لتعزيز الاستثمار الخاص في المشاريع التي عادة ما تكون عرضة لتجاوزات التكاليف والتأخيرات.