عمرو أديب عن أزمة إمام عاشور مع الأهلي: إيمز شاف العين الحمراء

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة إمام عاشور لاعب النادي الأخلي بعد تخلفه عن السفر مع فريقه إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وخلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، سمّى أديب عاشور بـ«إيمز»، قائلًا إن إمام يواصل عادته في إثارة مشكلات مع الأهلي.

وأضاف: «كالعادة إمام بيعمل دوشة ويعمل مشاكل.. مفيش شهر بيعدي إلا ويكون إمام عاشور عامل مشكلة أو حكاية».

وأشار أديب، إلى أنّ النادي الأهلي أظهر العين الحمراء لإمام عاشور، وقال: «الأهلي بيلبس أحمر وعنده عين حمراء.. فيه روح الفانلة الحمراء وفيه العين الحمراء.. إيمز شاف العين الحمراء».

وربط أديب، أزمة إمام عاشور مع الأهلي بوجود اللاعب أحمد سيد زيزو في الفريق بما يتقاضاه اللاعب من قيمة مالية كبيرة. وقال أديب إنّه كان من المتوقع أن عقد زيزو يثير مشكلات في غرفة ملابس الأهلي.

وكان إمام عاشور تخلف عن سفر بعثة الأهلي إلى زنجبار لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم، السبت، وعاقبه الأهلي بغرامة مليون ونصف جنيه، بالإضافة لاستبعاده من التدريبات الجماعية وإيقافه لمدة أسبوعين.