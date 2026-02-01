دفاع ضحايا الإسكندرية للغات: إحالة عدد كبير من المتهمين للمحاكمة رسالة بعدم التهاون في حماية الأطفال

قال طارق العوضي، المحامي بالنقض ودفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية الدولية للغات، إن غدًا الأحد جلسة النطق بالحكم على الجنايني المتهم بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

وأضاف "العوضي" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم السبت، أن النيابة العامة تعاملت مع القضية بإجراءات سريعة ومتلاحقة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة المنصفة، حيث واجهت المتهم بتقارير الطب الشرعي والمعاينات، مع تمكينه من الاستعانة بمحاميه، والاستماع إلى أقواله أمام المحكمة.

ولفت إلى أن هذه القضية تمثل تطورًا نوعيًا غير مسبوق، إذ لم تقتصر التحقيقات على المتهم الرئيسي فقط، بل امتدت لمحاسبة كل من تسبب في تعريض الأطفال للخطر، مضيفًا أن النيابة أجرت تحقيقات موسعة مع إدارة المدرسة والمشرفين وأفراد الأمن، والمسئولين عن متابعة كاميرات المراقبة، والاستماع مجددًا لأقوال ذوي الأطفال.

وأكد أن المتهمون غير المباشرين للواقعة أُحيلوا إلى محكمة الجنح، إلا أنها تتوافر فيها ظروف مشددة، نظرًا لوقوعها داخل مدرسة، وكونهم في موقع سلطة ومسئولية عن رعاية الأطفال.

وأوضح أن العقوبة في هذه الحالة تبدأ بالحبس لمدة لا تقل عن عام، بدلًا من الحد الأدنى المعتاد البالغ 6 أشهر، مع إمكانية وصول العقوبة إلى سنتين، وفقًا لتقدير المحكمة.

وشدد على أن إحالة عدد كبير من المتهمين إلى المحاكمة يُعد سابقة أولى، ورسالة واضحة من النيابة العامة إلى كل المدارس بضرورة الالتزام الكامل بواجباتها وعدم التهاون أو الإهمال في حماية الأطفال.

وأردف أن جميع الضحايا تم نقلهم من المدرسة إلى مدارس أخرى بناءً على رغبة ذويهم، ويتلقون حاليًا دعمًا نفسيًا من أطباء متخصصين في الإسكندرية.

وقررت النيابة العامة المصرية إحالة 31 متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر.

وأحالت الدائرة رقم 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية، "س.خ.ر" 58 عامًا، جنايني، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بخطف وهتك عرض 4 تلاميذ "3 فتيات وولد" بمرحلة رياض الأطفال، بغرفة ملحقة بحديقة مدرسة بمنطقة المندره، وحددت المحكمة جلسة 1 فبراير موعدًا للنطق بالحكم.