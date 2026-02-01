أكد الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، تحسن الحالة النفسية والمعنوية للفنان محيي الدين إسماعيل، بعد نقله للإقامة بدار كبار الفنانين في السادس من أكتوبر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إلى أسباب تحسن الحالة النفسية للفنان، ومنها قضائه الوقت برفقة زملائه الفنانين، بالإضافة لتوافر رعاية كاملة على أعلى مستوى، قائلًا إنه سيبقى بالدار لفترة محدودة.

وسبق أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية الخميس الماضي، عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة.

كما أوضحت النقابة أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائما للدعم في أي وقت وأي ظرف.