نفى جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، حجب الأجهزة الكهربائية في الأسواق، قائلًا: "مفيش لا مصنع وقف ولا تاجر.. السوق في بضاعة ".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، إن العجز الوحيد كان في السخّانات، نظرًا لارتفاع سعر طن النحاس حتى الـ13 ألف دولار، موضحًا أنه عنصر مستخدم في الكثير من الأجهزة ومنها المواتير والملفات وغيرها.

وتابع: "مفيش تاجر حجب بضاعة.. مفيش مصنع حجب بضاعة والحاجة متوفرة".

وأوضح أنهم تواصلوا مع المصنعين وطالبوهم بتثبيت الأسعار حتى في حالة ارتفاعها، مضيفًا أن شهر يناير شهد بعض الخصومات تتراوح بين الـ5% والـ20% في بعض الأجهزة، قائلًا: "الخصومات هتترفع.. بس إحنا مش عاوزين زيادة برضو".

واستشهد بحالة الركود التي أصابت سوق الأجهزة الكهربائية العام الماضي 2025، ما أدى لانخفاض المبيعات بأكثر من 40%، مضيفًا أن دخل المواطن المصري لا يتناسب مع الأسعار الموجودة.

وأكد انخفاض أسعار بعض السلع حاليًا مقارنة بسعرها في 2023، لافتًا إلى أن الفروقات السعرية بلغت الـ40% بين 2023 وبدايات 2026، مضيفًا: "كل منتج بيختلف عن الأخر ولكن الخصومات فعلًا وصلت لـ40% من 2023 لـ2026".

وأشار إلى أن التجار يفضلون انخفاض اسعار السلع، معبرًا عن سعادتهم بنسب المبيعات المحققة في يناير الجاري والتي فاقت التوقعات.

وتوقع استقرار أسعار السلع في الفترة القادمة، قائلًا: "المصنعين عندهم الذكاء إن مش هيلعب في السلعة على الأقل الفترة دي.. نعدي شهر رمضان وعيد الأم".

وتمنى أن تصبح مصر مصدر صناعة الأجهزة في الشرق الأوسط، بعد افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى سعيهم للتصدير نحو الشرق الأوسط وإفريقيا بجانب دول الخليج.