رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 1450 مرة منذ توقيعه قبل 4 أشهر

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع منذ 4 أشهر في أكتوبر 2025 بشرم الشيخ، 1450 مرة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن إسرائيل تواصل تصعيد انتهاكاتها في ظل الصمت والدعم الأمريكي، رغبتًا منها في الخروج من المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، وعدم فتح معبر رفح.

وأشار إلى صمت أمريكا عن إدانة إسرائيل بعد استهدافها وقتلها لـ32 مواطنًا فلسطيني، رغم صدور بيانات إدانة من الدول الوسيطة كمصر وقطر وتركيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة تحاول الظهور بصورة الوسيط، رغم دعمها للاحتلال وخرقه حتى لخطة ترامب نفسه.

وأوضح أهمية التدخل الأمريكي لوقف إطلاق النار، والتعامل مع الخروقات التي يكمن أن تؤثر على مسار إعادة التعافي وبدء عمل لجنة التكنوقراط، مضيفًا أن الولايات المتحدة هي المسئولة بعد إسرائيل عن الضغط لوقف المجازر وضمان الانتقال للمرحلة الثانية، وتوفير الاستجابة الإنسانية وإدخال المساعدات، وفق اتفاقية وقف إطلاق النار.

وأصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم بيانًا أدانت فيه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وجاء نصه كالتالي:

تدين جمهورية مصر العربية باشد العبارات الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتى ادت الى استشهاد ٢٥ فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣. وتؤكد مصر ان الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسى، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

كما تناشد مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدمًا نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.