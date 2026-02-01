مخرج «اللون الأزرق»: المسلسل دراما اجتماعية تحتفي بالأمهات وحق الأطفال في التعليم والحياة

كشف المخرج سعد هنداوي، مخرج مسلسل "اللون الأزرق"، عن بعض كواليس العمل المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، والمكون من 15 حلقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن اللون الأزرق مسلسل اجتماعي يمس الأسر المصرية والعربية والذي يتناول رحلة أسرة تحاول توفير أفضل الظروف الاجتماعية والتعليمية لطفلهم الصغير.

ولفت إلى أن العمل يسعى للاحتفاء بالأمهات الداعمات لأبنائهم، ولحقهم في التعليم والحياة خصوصًا، وبالأسر عمومًا، قائلًا إنهم يسعون لتكريم هذه العائلات.

وأوضح أن العمل من بطولة الفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد رزق، والفنان أحمد بدير، بالإضافة للفنانة نجلاء بدر وآخرين.

وأشار إلى أن عدد الحلقات ليس معيارًا لتقييم العمل، سواء كان 15 يومًا أم 30، مضيفًا أن المدة الزمنية للعمل تحدد حسب القصة و "يتحمل يتحكي في مدة زمنية قد إيه".

وتدور أحداث مسلسل اللون الأزرق، في إطار اجتماعي حول زوجين يعودان من الإمارات بعد انتهاء عقد الزوج بشكل مفاجئ، ويواجهان صعوبات وهما يحاولان استكمال رحلة علاج ابنهما الذي تم تشخصيه بمرض طيف التوحد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.