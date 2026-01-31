الطفل عبدالله كمال: أحمد زاهر هو من رشحني للمشاركة في مسلسل لعبة وقلبت بجد

قال الطفل عبدالله كمال، الذي شارك في بطولة مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، إنه يبلغ من العمر 9 سنوات ورغبته في التمثيل بدأت منذ سن السابعة، حيث شارك في مسلسل لم يُذَع بعنوان: "وادي النحل"، بطولة الفنانين أحمد صفوت ومحمد جمعة، قبل مشاركته في "لعبة وقلبت بجد".

وأضاف عبدالله، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن الفنان أحمد زاهر هو من رشحه لأداء الكاستنج للمسلسل، مشيرا إلى أنه يتمتع بروح طيبة في الكواليس، إذ كان يحرص على اللعب معه والتعامل معه بروح أبوية وداعمة.

وفي ختام حديثه، أعرب كمال، عن سعادته بتجربته في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، وعن أمله في تقديم أدوار جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الذي يتلقاه من الفنانين وصُنّاع الدراما.