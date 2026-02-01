نفى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل بشأن استيراد مصر للتمور من إسرائيل، قائلًا: "مش متخيل أي حد عاقل ممكن يصدق الشائعة دي".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، إن مصر صاحبة المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، من محافظتي أسوان والوادي الجديد بمختلف أنواعها.

ولفت إلى أن مساحة النخيل المزروعة في محافظة أسوان حوالي 40 ألف فدان، بإجمالي 4 مليون نخلة تنتج أكثر من 150 ألف طنٍ سنويًا، من مختلف أنواع التمور ومنها البارحي وغيرها، بالإضافة لما ينتج في الوادي الجديد.

وتابع أن هذه الشائعات تهدف للإضرار بالأمن القومي المصري، وإثارة الفوضى بين المواطنين.

واستشهد بتصدير مصر للتمور لدولة تنزانيا خصوصًا في شهر رمضان، وغيرها من الدول الإفريقية، بعد نجاحهم في الربط مع غرفة السياحة الإفريقية بأسوان.

وناشد مصنعي التمور المحليين لاستخدام المواد الطبيعية في عمليات التصنيع بدل المواد الكيميائية المؤثرة على التصدير، مضيفًا أنهم يصدرون أيضًا لكل من تونس والسعودية، رغم شهرتهما في مجال التمور.

وتابع: " أعتقد أن التمور الأسوانية لها براندها ومُسجلة على مستوى العالم".

وعلى صعيد أخر قال المحافظ إن أسوان تمتلك الكثير من المقومات السياحية، ومنها سياحة المناظر الطبيعية والسياحة العلاجية وسياحة المحميات الطبيعية والأثرية، وغيرها.

وأشار إلى تجاوز أعداد السياح الأرقام القياسية السابقة واختلاف نوعياتهم، لافتًا إلى استقبالهم سياحًا جنوب شرق أسيا واليابان والصين، بجانب السياحة العربية.

وتابع: "أسوان سياحية بالدرجة الأولى.. وأجمل مناظر على نهر النيل بالكامل موجودة في أسوان".

ونّوه إلى التفاوت بين أعداد الباصات السياحية المديرة للسياحة في أسوان، والتي وصلت لـ400 باص في الموسم الحالي، مقارنة بـ80 في العام السابق.