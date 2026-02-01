ترامب: الهند ستشري النفط من فنزويلا بدلا من استيراده من إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الرئيس الأمريكي: الباب مفتوح أمام الصين أيضا لاستيراد النفط الفنزويلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الهند ستتجه إلى شراء النفط من فنزويلا بدلا من استيراده من إيران.

جاء ذلك في تصريح أدلى به في الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" خلال رحلته من واشنطن إلى فلوريدا.

وعلّق الرئيس الأمريكي، في حديثه على بحث الولايات المتحدة كيفية إدارة النفط الفنزويلي في إطار سياسات الطاقة العالمية.

وقال ترامب: "الهند قادمة وستشتري النفط من فنزويلا بدلا من الحصول عليه من إيران"، مضيفا أن "مفهوم الاتفاق" بشأن هذه المسألة قد تم تشكيله بالفعل.

كما أوضح ترامب، أن الباب مفتوح أيضا أمام الصين فيما يتعلق باستيراد النفط الفنزويلي.

وفي انتهاك للقانون الدولي، شن الجيش الأمريكي في 3 يناير الماضي هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وقال في تصريح آخر الشهر الماضي، إن شركات النفط الأمريكية الكبرى بدأت بالتوجه إلى فنزويلا لاختيار مواقع لمشاريعها، وأن المكاسب الاقتصادية الناتجة ستجلب "ثروة كبيرة" لكل من الولايات المتحدة وفنزويلا.

وفيما يخص إيران والهجوم الأمريكي المحتمل عليها، وإن كان قد اتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن، أكد ترامب، وجود قوات عسكرية أمريكية قوية في المنطقة.

وأضاف: "لا أستطيع الجزم بذلك، لكن لدينا سفن كبيرة وقوية جدا تتجه في ذلك الاتجاه. آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول"، مشددا على أن إيران لا ينبغي أن تمتلك أسلحة نووية.

ولفت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تفاوضي يرضي الجميع، دون أسلحة نووية.

وقال: "ينبغي عليهم القيام بذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيفعلون. لكنهم يتحدثون إلينا. إنهم يتحدثون إلينا بجدية".

وفي الآونة الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية حشودها العسكرية في الشرق الأوسط، تزامنا مع تهديدات ترامب بضرب إيران.