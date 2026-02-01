أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و240 ألفا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24فبراير 2022، إلى نحو مليون و240 ألفا و680 فردا، من بينهم 1090 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11625 دبابات، و23980 مركبة قتالية مدرعة، و36777 نظام مدفعية، و1632 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1290 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و120134 طائرة مسيرة، و4205 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و76439 من المركبات وخزانات الوقود، و4055 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.