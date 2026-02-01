فاز الديمقراطي تايلور ريهميت، في انتخابات فرعية لمجلس شيوخ ولاية تكساس الأمريكية أمس السبت، محولا دائرة انتخابية كانت مضمونة للجمهوريين وفاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق 17 نقطة في انتخابات عام 2024.

وهزم ريميت، وهو زعيم نقابة عمالية ومحارب قديم، بسهولة الجمهورية لي وامبسجانس، وهي ناشطة محافظة، في الدائرة الواقعة بمنطقة فورت وورث. ومع إحصاء معظم الأصوات، حصل ريميت على تقدم مريح بأكثر من 14 نقطة مئوية.

وقال ريهمت، لأنصاره، إن "هذا الفوز يعود إلى الأشخاص العاملين العاديين".

ويعزز هذا الفوز سجل الديمقراطيين في تحقيق نتائج مبهرة في الانتخابات الخاصة حتى الآن خلال هذه الدورة.

وقال الديمقراطيون إن ذلك يشكل دليلا إضافيا على أن الناخبين في ظل إدارة ترامب الثانية لديهم دافع لرفض مرشحي الحزب الجمهوري وسياساتهم.

ووصف رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، كين مارتن، هذا الفوز بأنه "إشارة تحذيرية للجمهوريين في جميع أنحاء البلاد".

وأصبح المقعد شاغرا بعدما قدم الجمهوري الذي شغل المنصب لأربع دورات، كيلي هانكوك، استقالته لتولي منصب على مستوى الولاية. وكان هانكوك يفوز بسهولة في كل مرة يترشح فيها لهذا المنصب، كما ظل الجمهوريون يحتفظون بالمقعد لعقود.

وتعد هذه الدائرة الانتخابية أكثر ميلا للجمهوريين من مقاطعة تارانت التي تقع فيها. وفاز ترامب بالمقاطعة بفارق 5 نقاط في عام 2024، فيما فاز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بها في عام 2020 بفارق نحو 1800 صوت من أصل أكثر من 834 ألف صوت.

ونشر ترامب منشورا حول هذه الانتخابات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به في وقت سابق من أمس السبت، داعيا الناخبين إلى المشاركة ودعم وامبسجانس، واصفا إياها بأنها سيدة أعمال ناجحة و"داعمة قوية" لحركته "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".