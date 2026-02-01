تكريم وزيرة ألمانية بوسام «مناهضة الجدية المفرطة» في آخن

حصلت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروتيه بير خلال فعالية كرنفالية في مدينة آخن الألمانية على وسام "مناهضة الجدية المفرطة"، واستغلت كلمتها للتعليق على الجدل الذي أثاره المستشار فريدريش ميرتس حول "صورة المدينة".

وطرحت السياسية المنتمية إلى حزب المسيحي الاجتماعي البافاري، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدولة لشؤون الفضاء، سؤالا على المسرح حول أي سياسي قد يكون مناسبا لرحلة إلى القمر. وخلال كلمتها التي ألقتها بصيغة قصيدة وصلت في مرحلة ما إلى ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقالت بير "47 عاما": "هل يكون وجود رجل من زاورلاند على سطح القمر أمرا مقبولا؟ من حيث المبدأ نعم، لكن ليس المستشار، لأننا نحتاج إلى ثِقَله على الأرض"، مضيفة أن ميرتس "يجد النبرة المناسبة" في التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه "لا يقول الأشياء الجميلة فقط"، وأضافت: "لن تكون كلمة "صورة المدينة" مزعجة كثيرا، طالما أن الرؤية للعالم كانت صحيحة".

واندلع جدل حول "صورة المدينة" في أكتوبر 2025 بعدما قال ميرتس، إن الحكومة تعمل على تصحيح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة وتحقق تقدما، "لكن لا يزال لدينا بالطبع في صورة المدينة هذه المشكلة". ولم يوضح المستشار في البداية قصده، وبعد ذلك أوضح ميرتس أن المشكلة تتعلق بالمهاجرين الذين لا يملكون إقامة دائمة، ولا يعملون، ولا يلتزمون بالقوانين السارية في ألمانيا. وقد لاقت تصريحاته تأييدا لدى البعض وانتقادات حادة لدى آخرين.

ويُمنح وسام "مناهضة الجدية المفرطة" منذ عام 1950 من قبل جمعية كرنفال آخن، ويهدف إلى تكريم "روح الدعابة والإنسانية لدى المسئولين". ومن بين الحاصلين على الوسام سابقا المستشاران الألمانيان كونراد أديناور "1959"، وهيلموت شميت "1972".

وألقى وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار ويتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كلمة الإشادة ببير، واصفا إياها بأنها إنسان يشع السرور "دون إنكار جدية الوضع". وكان كلينجبايل حصل على الوسام العام الماضي.