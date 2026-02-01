الأهلي يفوز على البنك الأهلي بثنائية في دوري الشباب

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2005، فوزًا مثيرًا خارج ملعبه على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب مركز شباب زينهم، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل للأهلي بهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف محمد رأفت الهدف الثاني بعدما تابع عرضية محمود لبيب من الجبهة اليسرى بتسديدة مباشرة في المرمى، قبل أن يقلص البنك الأهلي الفارق بهدف من ركلة جزاء.

بهذا الفوز رفع أهلي رصيده إلى 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 مباريات، والخسارة في 4 مباريات، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 21 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.