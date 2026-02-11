تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، في أعقاب صدور مجموعة متبانية من نتائج الشركات الأمريكية الكبرى، حيث قفز سهم شركة هاسبرو فيما تراجع سهم كوكاكولا. كما تزايدت الآمال في قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام لإنعاش الاقتصاد في أعقاب تقرير محبط حول قوة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0%، بعد ارتفاعه لفترة قصيرة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 52 نقطة، أو بنسبة 1ر0% ليسجل مستوى قياسي جديد، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%.

كان الأداء أقوى في سوق السندات، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهر تقرير أن تجار التجزئة الأمريكيين حققوا أرباحا أقل في نهاية العام الماضي مما توقعه المحللون. أنفق المتسوقون في ديسمبر نفس المبلغ أنفقوه في نوفمبر تقريبا، وهو أقل من النمو المتواضع الذي توقعه المحللون لمبيعات التجزئة

قد يشير ذلك إلى تباطؤ في زخم الإنفاق من قبل الأسر الأمريكية، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد. ويأتي هذا أيضًا قبل صدور تقريرين آخرين مرتقبين في وقت لاحق من الأسبوع. ففي يوم الأربعاء، ستقدم الحكومة الأمريكية آخر تحديث شهري لمعدل البطالة، بينما سيوضح تقرير يوم الجمعة معدل تضخم أسعار المستهلكين

بشكل عام، من المفترض أن تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياط الفيدرالي في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وقد جمّد المجلس تخفيضاته لأسعار الفائدة، وقد يُبقي التضخم المرتفع للغاية هذا التجميد لفترة طويلة. لكن ضعف سوق العمل، من ناحية أخرى، قد يدفع المجلس إلى استئناف التخفيضات بشكل أسرع.

أحد أسباب بقاء سوق الأسهم الأمريكية قريبة من مستويات قياسية هو توقع استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. قد تعطي أسعار الفائدة المنخفضة دفعة للاقتصاد، إلا أنها قد تفاقم التضخم أيضا.

وتراجع العائد على السندات العشرية الأمريكية إلى 14ر4%، مقابل 22ر4% أمس.

في وول ستريت، ساهمت ردود الفعل المتباينة على أحدث تقارير أرباح الشركات الأمريكية الكبرى في كبح جماح السوق.

انخفض سهم شركة كوكاكولا بنسبة 5ر1% بعد أن جاءت إيراداتها للربع الأخير من العام الماضي أقل من توقعات المحللين. كما قدمت الشركة توقعات لمؤشر أساسي هام للنمو في العام المقبل أقل مما توقعه بعض المحللين.

وتراجع سهم ستاندرد آند بورز جلوبال بنسبة 7ر9% بعد أن قدمت الشركة توقعات لأرباحها في العام المقبل أقل من توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، صعوبات في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من أن المنافسين الذين يعتمدون على تقنية الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات التي تقدمها. وقد دخل سهمها اليوم بخسارة قدرها 15% منذ بداية العام.

في المقابل، ارتفع سهم شركة هاسبرو بنسبة 5ر7% بعد أن تجاوزت توقعات المحللين للأرباح والإيرادات في الربع الأخير. وعزت الشركة المصنعة للألعاب هذا الارتفاع بشكل خاص إلى قوة أداء لعبة "ماجيك: ذا جاذرينغج"، وأعلنت عن برنامج للتوزيع ما يصل إلى مليار دولار نقدًا على المساهمين من خلال إعادة شراء أسهمها.

ارتفعت أسهم شركة دوبونت بنسبة 9ر4% بعد أن أعلنت شركة الكيماويات العملاقة عن نتائج أفضل من توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي. كما قدمت الشركة توقعات للأرباح في عام 2026 فاقت توقعات المحللين.