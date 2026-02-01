المجر تكتسح ميداليات اليوم الأخير بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين

أختتمت اليوم منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة التي أقيمت في مجمع الصالات بستاد القاهرة خلال الفترة ما بين 29 يناير وحتى 1 فبراير.

وشهد اليوم إقامة منافسات فرق الناشئين والناشئات تحت 20 سنة حيث فاز منتخب المجر بذهبية الناشئين بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا صاحب الفضية بنتيجة 45-40 كما حقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب روسيا بنتيجة 45-33.

أما على صعيد الناشئات، فاز منتخب المجر أيضا بالذهبية عقب تفوقه على منتخب إيطاليا صاحب الفضية في النهائي بنتيجة 45-35 فيما نجح المنتخب الصيني في تحقيق البرونزية بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 42-41.

قام بتسليم الميداليات كل من عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري، عمر بن عدودة مراقب الاتحاد الدولي، أيمن منير نائب رئيس الاتحاد المصري، ميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

يُذكر أن مصر كانت قد فازت بالميدالية البرونزية أمس في منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة، عن طريق اللاعب يوسف شامل عقب وصوله لنصف النهائي بعد مشوار طويل ومتميز قبل الخسارة أمام الأمريكي جيمس سيينيويد بنتيجة 9-15.