ناجي الشهابي: وسائل التواصل الاجتماعي مؤامرة والحكومة مش دريانة

قال عضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي، إن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأطفال جزء من مؤامرة أطرافها دول كبرى مع شركات عالمية، منتقدًا الحكومة بقوله: "قاعدة مش دريانة".

وأضاف الشهابي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن "الأطفال هم المستقبل والحاضر"، معتبرًا أن الأمر "لا يحتاج لكنه يحتاج تشريعات ودولة قوية تواجه هذه الشركات التي تجني المليارات سنويًا".

وذكر الشهابي، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "وسائل التباعد الاجتماعي"، مضيفًا: "الأسرة الواحدة ما بيكلموش بعض".

فيما قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الأطفال في الوقت الحالي يعيشون في بيئة موازية، متابعا: "مبقناش بنربي عيالنا، ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم".

واعتبر أن الحرب الآن لم تعد حربا تقليدية، مضيفا: "الأسهل الآن في الحرب الحالية هو تغيير الهوية".

وذكر أنه "يتم تغيير الخوازميات في أدمغة الشعوب من خلال تصدير الهيافة التي تؤثر على جميع الأشخاص وليس الأطفال فقط"، وفق قوله.

وحذر من مخاطر تغيير الجينات في عقول البشر، معتبرا أنه "يتم تصدير شخصيات تريند"، وتابع: "لو سألت أي طفل عن حلمة يقول أطلع تيكتوكر".

وطالب بعمل دراسة واضحة بالاشتراك مع جميع اللجان في مجلس الشيوخ بشأن مخاطر الانترنت، وتقديمها إلى الرئيس تتضمن تشخيص المشاكل وحلولها.