أفشة ينصح إمام عاشور بعد عقوبة الأهلي ويكشف حقيقة الخلاف

وجّه محمد مجدي أفشة، لاعب نادي الاتحاد السكندري والمُعار من الأهلي، رسالة دعم واضحة لزميله إمام عاشور، عقب العقوبة التي فرضها النادي الأهلي عليه مؤخرًا بسبب أزمته الأخيرة.

وخلال تصريحاته عبر قناة «MBC مصر 2» مع الإعلامي إبراهيم فايق، أكد أفشة أن الخطأ حدث بالفعل وتم التعامل معه من جانب النادي، مشددًا على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، قائلاً: «إمام غلط والأهلي عاقبه، والمهم دلوقتي إنه يرجع يركز من تاني ويكون أحسن من الأول، وميبقاش في أي حاجة تاني خالص».

ونفى أفشة وجود أي خلاف شخصي بينه وبين إمام عاشور، موضحًا أن المنافسة داخل الفريق أمر طبيعي، وأضاف: «إمام ماخدش مكاني في الأهلي، ده رزقه، وأنا لو زعلان ببقى من قرار المدرب مش من اللاعب، هو ملوش ذنب».

كما كشف أفشة عن حديث سابق جمعه بإمام عاشور عند انضمامه للأهلي، مؤكدًا أنه أوضح له منذ البداية عدم وجود أي حساسية بينهما، قائلاً: «قلت الكلام ده قدام إمام أول لما وصل الأهلي، هو ملوش دعوة بيا».

واختتم أفشة تصريحاته برسالة مباشرة لإمام عاشور، داعيًا إياه للاستمتاع بكرة القدم وتجاوز المرحلة الحالية، قائلاً: «إمام بيلعب في الأهلي مش بيلعب مكاني، ولو عندي مشكلة تبقى مع المدير الفني، وقولتله العب واتبسط».