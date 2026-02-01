عضو شعبة الذهب ينصح المواطنين بتوخي الحذر: اشتروا والأسعار مستقرة

أكد عمرو مغربي عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب تشهد عدم استقرار وتذبذبًا عالميًا، قائلًا: "أنا مقدرش أقول للناس اشتروا أو متشتروش.. لأن معرفش كما ساعة إيه اللي هيحصل.. ولكن بقول للناس توخوا الحذر.. واشتري والذهب مستقر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في 2025 بلغت الـ76%، موضحًا أن الخبراء توقّعوا زيادة الأسعار في 2026 ولكّن ليس لمستوياتها الحالية.

وأرجع أسباب هذه القفزات الكبيرة في أسعار الذهب إلى، الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وقرارات ترامب العنيفة والمتخبطة، وفرضه للجمارك، بالإضافة للحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتحرّك الأسطول الأمريكي نحو إيران وغيرها من العوامل التي دفعت كبار الدول، والمستثمرين لتحويل احتياطيهم الدولار للذهب.

وتابع أن وجود هذه التوقعات سابقًا أثر بشكل طفيف على أسعار الذهب، مضيفًا أنه مع دخولها حيز التنفيذ تأثرت الأسعار بشكل كبير، قائلًا: "يعني بنقول في حرب بين أمريكا وإيران وكلام وتهديدات تؤثر على السعر بشكل بسيط ولكن لما الأسطول تحرك بيؤثر بشكل كبير".

وأشار إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الأمن والمستقر في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، ناصحًا بالشراء في فترات استقرار الأسعار حتى لو كانت مرتفعة، لأن الذهب دائمًا ما يعاود الارتفاع لأعلى نقطة وصل لها.