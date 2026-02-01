تنطلق غدًا فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، رفعت حصار أوغلو، وأكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، إلى جانب رؤساء الغرف التجارية المصرية، وفق بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتحاد الغرف المصرية نجح في استضافة الاجتماع السنوي الـ23 لاتحاد الغرف التركية والبورصات السلعية، ليُعقد في مدينة العلمين، وهو الاجتماع الذي يُنظم عادة في إحدى المدن التركية، ولم يُعقد خارج تركيا سوى ثلاث مرات فقط: مرة في أوكرانيا، ومرة في البوسنة، ومرة في عام 2008 بمدينة الغردقة، لتكون مصر الدولة الوحيدة التي تستضيف هذا الاجتماع مرتين. وأوضح أن اختيار مدينة العلمين يأتي في إطار الترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يخدم مصالح الشعوب.

ومن المقرر أن يستعرض وزير المالية، أحمد كجوك، تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير مناخ أداء الأعمال، والنهضة التي شهدتها البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الصناعية والمراكز اللوجستية، إلى جانب مختلف آليات دعم الدولة للمستثمرين من مختلف دول العالم، مع توجيه دعوة خاصة للمستثمرين الأتراك لتعزيز وتنمية استثماراتهم المتنامية في مصر.

كما تتناول الفعاليات عرض آليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية تركية، وتنمية التصنيع المشترك من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة، وتكامل سلاسل الإمداد، خاصة في مدخلات الصناعة، والتعاون الثلاثي في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، لا سيما في إفريقيا، فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس.

وجدير بالذكر أن اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي أُنشئ عام 1950، ويُعد أعلى كيان قانوني يمثل القطاع الخاص التركي، ويضم 365 غرفة تجارية وصناعية وبورصة سلعية في مختلف أقاليم تركيا، تمثل أكثر من 1.5 مليون شركة. ويمتلك الاتحاد ويدير جميع المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والبوابات الحدودية في تركيا وعدد من دول الجوار، إلى جانب ثاني أكبر جامعة في تركيا وأكبر مركز بحوث استراتيجية في أوروبا.