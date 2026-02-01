صلاح يصنع وليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

قلب ليفربول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 4-1، على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 36 عن طريق أنتوني جوردون، ثم عادل ليفربول النتيجة سريعًا عن طريق هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 41، وعاد المهاجم الفرنسي وسجل الهدف الثاني له وللريدز في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف فلوريان فيرتز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 67، بصناعة من محمد صلاح، فيما اختتم إبراهيما كوناتي رباعية الريدز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 39 وتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نيوكاسل، في المركز العاشر، عند 33 نقطة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح، نجم وهداف الفريق أساسيًا، حيث صنع الهدف الثالث للريدز وغادر اللقاء في الدقيقة 84 ليشارك كييزا بدلًا منه.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» العالمية، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز ينجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 10 أهداف أخرى أمام خصم واحد.