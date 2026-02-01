سهير جودة: سوسن بدر أجرت جراحة ناجحة وتنتظر الخروج من المستشفى

قالت الإعلامية سهير جودة إن الفنانة سوسن بدر تعرضت لإصابة خلال تصوير مسلسلها الجديد أمس الأول الخميس، إثر التعثر على عتبة صغيرة كانت موجودة، ما أدى إلى كسر في مفصل أحد قدميها.

وأضافت "جودة" خلال برنامجها "الستات" على قناة النهار، اليوم السبت، أن "بدر" نُقلت فورًا إلى مستشفى قريبة، حيث رأى الفريق الطبي ضرورة إجراء عملية عاجلة لتركيب مسمار في الفخذ، لافتة إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وتابعت أن "بدر" تعاني من ألم شديد بعد العملية، وأن حالتها إذا استقرت اليوم ستخرج من المستشفى، مؤكدة على أنها ستلتزم بفترة راحة وعدم الحركة حتى استقرار حالتها تمامًا.

وتمنت الإعلامية مفيدة شيحة لـ "بدر" السلامة والشفاء العاجل، وأن تتمكن من استكمال جميع الأعمال التي تشارك فيها هذا العام ليستمتعوا بوجودها، مردفة: "عندما يحب الله شخصًا، يختبره.. ونطمئن جمهورها بأنها بخير، وما تعانيه حاليًا هو ألم فقط بعد العملية".



وطمأنت نقابة المهن التمثيلية، جمهور الفنانة بعد تعرضها لكسر في أحد قدميها، مضيفة أن حالتها الصحية مستقرة وبحالة جيدة، وتتمتع بروح معنوية مرتفعة.