أوكرانيا وروسيا تعقدان جولة أخرى من محادثات السلام في أبوظبي

من المقرر أن تعقد أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة في أبوظبي اليوم الأحد تهدف إلى استكشاف نهاية محتملة للحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات.

وأكد الكرملين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموعد، لكنهما لم يحددا مكانا أو وقتا دقيقا للمحادثات.

واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف قبل أسبوع بعد توقف طويل، حيث عقدت خلف أبواب مغلقة وبوساطة من الولايات المتحدة عبر كبير مفاوضيها ستيف ويتكوف. وهذه المرة، يتفاوض الطرفان المتحاربان بدون ممثلين عن الولايات المتحدة.

وبينما وصف فريقا التفاوض المحادثات مرارا بأنها بناءة، فإن الاتفاق على صفقة سلام ليس في الأفق بعد، مع بقاء قضايا الأراضي نقطة خلاف رئيسية.

وتطالب روسيا كييف بالانسحاب من أجزاء في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا - وهي منطقة تتركز بشكل أساسي في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك - والتي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. وقد رفض زيلينسكي مرارا تقديم مثل هذه التنازلات الإقليمية.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الأوكراني كبير المفاوضين رستم عميروف، بينما سيترأس إيجور كوستيوكوف، رئيس جهاز المخابرات العسكرية، الفريق الروسي.

وبناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت روسيا على وقف الهجمات مؤقتا على البنية التحتية للطاقة بسبب البرد القارس والأضرار الجسيمة الموجودة في كييف ومدن أخرى، بينما استمرت الضربات على أهداف أخرى.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن وقف إطلاق النار المحدود سيستمر فقط حتى اليوم الأحد من أجل توفير "أساس جيد" لمحادثات السلام.

وقال زيلينسكي إنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأن هذا الوقف لإطلاق النار ، لكنه تعهد بأن أوكرانيا لن تهاجم أهداف الطاقة الروسية إذا التزمت روسيا بإعلانها.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ ما يقرب من أربع سنوات بدعم غربي.