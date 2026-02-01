رئيس البرلمان الإيراني: طهران تعتبر الآن جميع جيوش الاتحاد الأوروبي جماعات إرهابية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الجمهورية الإسلامية تعتبر الآن جميع جيوش دول الاتحاد الأوروبي جماعات إرهابية، منددا بالتكتل الأوروبي عقب إعلانه تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية على خلفية دوره في حملة القمع الدموي للاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد.

ومن المرجح أن يكون إعلان قاليباف، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، عن هذا التصنيف الإرهابي ذا طابع رمزي في الغالب.

وأشار قاليباف إلى قانون صدر في عام 2019 بوصفه الأساس القانوني لهذا الإعلان.

وتم إقرار هذا القانون بعدما أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، ويجيز لإيران اتخاذ إجراءات مماثلة ضد أي دول تتبع هذا القرار.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران. كما خططت إيران لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو المدخل الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره خمس تجارة النفط العالمية.

وأدلى قاليباف بهذا الإعلان بينما كان هو وآخرون من أعضاء البرلمان، يرتدون زي الحرس الثوري دعما له.

يشار إلى أن الحرس الثوري، الذي يسيطر أيضا على ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية ويتمتع بمصالح اقتصادية واسعة داخل البلاد، لا يخضع إلا للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عاما.

وقال قاليباف إن "سعي الأوروبيين إلى توجيه ضربة للحرس الثوري، الذي كان في حد ذاته أكبر حاجز أمام انتشار الإرهاب إلى أوروبا، يعني في الواقع أنهم أضروا بأنفسهم، وقرروا مرة ​​أخرى، من خلال طاعتهم العمياء للأمريكيين، العمل ضد مصالح شعوبهم".

وفي وقت لاحق من الجلسة، ردد نواب البرلمان هتافات "الموت لأمريكا!" و"الموت لإسرائيل!".