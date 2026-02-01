 يديعوت أحرونوت: إعادة فتح معبر رفح بشكل تجريبي - بوابة الشروق
الأحد 1 فبراير 2026 11:41 ص القاهرة
يديعوت أحرونوت: إعادة فتح معبر رفح بشكل تجريبي

الأناضول
نشر في: الأحد 1 فبراير 2026 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأحد 1 فبراير 2026 - 9:32 ص

تحدثت وسائل إعلام عبرية، صباح الأحد، عن إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر "بشكل تجريبي"، على أن تبدأ عملية عبور الأفراد يوم غد الاثنين.

ومنذ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "افتُتح معبر رفح في تشغيل تجريبي، على أن تبدأ حركة الأشخاص فعليا يوم غد (الاثنين)، في الاتجاهين".

وأشارت إلى أن التوقعات تفيد بمغادرة نحو 150 شخصا قطاع غزة بشكل يومي، مقابل عودة 50 شخصا إليه.

وأوضحت أنه تم فتح المعبر بموافقة إسرائيلية، وضغط أمريكي للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة وعقب إعادة رفات الأسير الإسرائيلي الأخير بالقطاع، ران جويلي.

 

