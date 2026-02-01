وثائق تكشف اهتمام إبستين بالإقليم الانفصالي في الصومال قبل سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت وثائق جديدة نشرتها وزارة العدل الأمريكية، بأن الملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بإدارة شبكة دعارة، وشركاء له اعتبروا قبل سنوات ما يسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي هدفا استراتيجيا وتجاريا.

وتُظهر الوثائق الجديدة، التي نشرت الجمعة، أن إبستين تلقى رسائل بريد إلكتروني بعناوين مثل "فوائد الاعتراف بأرض الصومال للدول الأخرى" و"الاعتراف بأرض الصومال".

وتكشف رسالة بريد إلكتروني من عام 2012 عن تصريح إبستين بوجود "احتياطيات مياه كبيرة ونظيفة وغير مُستثمرة" حول ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي، واقترح إنشاء شركة مياه هناك.

وأشارت المراسلات إلى إمكانية النقل البحري المباشر إلى السعودية، مؤكدة أن "المشروع سريع ومربح وسهل من الناحية اللوجستية، وأن موارد المياه جرى بالفعل تحديدها ورسم خرائطها".

وفي مراسلة أخرى بالفترة نفسها، جرى اقتراح إنشاء مركز للسينما والإعلام في الإقليم الانفصالي تحت اسم "استوديوهات صوماليوود"، وأنه تم تخطيط هذا المشروع "بهدف إحداث تأثير إقليمي وثقافي".

أما في رسالة إلكترونية أخرى تعود إلى عام 2013، فقد طُرحت مسألة امتيازات التنقيب عن النفط في الاقليم المذكور.

وفي 26 ديسمبر 2025 أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، ما أثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.