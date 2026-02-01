الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أعلن نادي الحسين إربد الأردني، رسميا، عن إتمام إجراءات انتقال لاعبه عودة الفاخوري إلى صفوف نادي بيراميدز.

وأصدر النادي الأردني بيانًا كشف فيه كافة تفاصيل الصفقة، مشيدًا بالمسيرة المميزة التي قدمها الفاخوري بقميص الفريق.

وجاء بيان نادي الحسين الأردني كالأتي:-

يعلن نادي الحسين الرياضي عن انتقال لاعبه عودة فاخوري بشكل نهائي إلى نادي بيراميدز المصري. بعد مسيرة مميزة قدم خلالها اللاعب مستويات فنية لافتة، واكتسب خبرات مهمة على المستويين المحلي والدولي

وبموجب هذا الانتقال، سيحصل نادي الحسين الرياضي على عوائد مالية نظير انتقال اللاعب، إضافة إلى عوائد أخرى مرتبطة بتحقيق نادي بيراميدز لأي بطولات مستقبلية، وبيع عقد اللاعب إلى طرف ثالث

ويأتي هذا الانتقال تأكيدًا لنهج نادي الحسين الرياضي في تطوير اللاعبين وصقل المواهب الأردنية، حيث شهد أداء اللاعب تطورا ملحوظا أثمر عن حضوره مع المنتخب الوطني، ولفت أنظار عدد من الأندية المرموقة

ويتمنى نادي الحسين الرياضي للاعب عودة فاخوري دوام التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية المقبلة

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمجهودات اللاعب وتطور مستواه الفني والبدني، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية المرموقة خارج الأردن، لتبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية.