بريطانيا تواصل السعي لإبرام اتفاق جزر تشاجوس رغم معارضة ترامب

قالت النائبة البريطانية أليكس ديفيز جونز، اليوم الخميس، إن الحكومة البريطانية سوف تواصل اتفاقها الخاص بجزر تشاجوس، رغم تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه السابق للاتفاق.

وأضافت أليكس، أن مشروع القانون الخاص بجزر تشاجوس سوف يعود للبرلمان حينما يسمح الجدول الزمني بهذا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجرى سحب القانون المقترح الشهر الماضي عقب تعديل بقيادة المحافظين يدعو إلى وقف "في ضوء الظروف الجيوسياسية المتغيرة".

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس اللوردات. وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال أمس الأربعاء، إن الاتفاق الحالي "خطأ كبير"، بسبب القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة في دييجو جارسيا.

ومن شأن هذه الخطط أن تسمح للمملكة المتحدة مجددا باستئجار القاعدة الكائنة في دييجو جارسيا.

ولكن ترامب وصف الاتفاق بأنه "ضعيف" و"ليس جيد".