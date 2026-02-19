باكستان: مقتل 13 في انهيار مبنى بمدينة كراتشي بعد انفجار

قالت الشرطة في باكستان إن ما لا يقل عن 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم بعد انفجار أسطوانة غاز تسبب في انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي الساحلية اليوم الخميس.

وأضافت الشرطة أن أسطوانة انفجرت في الطابق الأول من مجمع متعدد الطوابق في سولدبر بازار، وهو حي سكني في الجزء الشرقي من المدينة المكتظة بالسكان.

وقالت سمية سيد، المسئولة في الشرطة إن سبعة أطفال من بين القتلى. وتابعت الشرطة أنها تحقق في أسباب الانفجار.

وقال أفراد فرق الطوارئ، الذين أنقذوا أكثر من عشرة جرحى من المبنى، إن مزيدا من الأشخاص قد يكونون تحت الأنقاض.

وتسبب حريق ضخم في مركز تجاري بكراتشي في مقتل أكثر من 70 شخصا الشهر الماضي.

وتشهد باكستان باستمرار حوادث انهيار للأسقف والمباني، ويعود ذلك أساساً إلى تدني معايير السلامة واستخدام مواد بناء رديئة في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يزيد عدد سكانه عن 240 مليون نسمة.

وفي كراتشي وحدها، أعلنت الحكومة أن حوالى 600 مبنى مهددة بالانهيار، إذ تعاني المدينة التي تضم أكثر من 20 مليون نسمة، تردي وضع أبنيتها والتوسع العمراني غير القانوني وتهالك البنية التحتية، فضلاً عن مشكلات الاكتظاظ السكاني وضعف تطبيق قوانين البناء.